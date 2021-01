13 gennaio: visita endocrinologica a prezzo agevolato al Centro Salute

05/01/2021 09:00:00

Il Centro Salute - Medical Center, così come anticipato in questo articolo, ha rinnovato per gennaio diverse giornate preventive a prezzo agevolato, garantendo puntualità, nessun tempo di attesa, sicurezza e il rispetto delle norme igienico-sanitarie previste per prevenire il contagio da Covid_19.

Il 13 gennaio, infatti, sarà presente al Centro Salute – Medical Center, la Dott.ssa Francesca Roppolo endocrinologo per una giornata di screening.

L’endocrinologo dott.ssa Francesca Roppolo, è specializzata in:

- Endocrinologia Tiroidea (diagnostica ecografica, agobiopsia tiroidea eco-guidata ed esame citologico, trattamento dell'ipotiroidismo e dell'ipertiroidismo);

- Malattie del Metabolismo (diabete, obesità, dislipidemie);

- Malattie del Metabolismo Calcio-Fosforo (osteoporosi, disfunzione delle ghiandole paratiroidee, ipercalciuria, ipovitaminosi D);

- Endocrinologia Ginecologica (disturbi del ciclo mestruale, irsutismo, disturbi della menopausa)

