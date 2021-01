Uno sportello di supporto psicologico per gli studenti dell'Itet di Marsala

06/01/2021 09:15:00

Facendo seguito al Protocollo d’Intesa siglato dall’USR con il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Sicilia, e attraverso fondi dedicati, è attivo dal mese di dicembre lo sportello di supporto psicologico al servizio degli studenti dell’ITET “G.Garibaldi”.

“Partito da questionari on line di brainstorming allo scopo di individuare in forma macro le aree di disagio e da incontri on line di presentazione del servizio di supporto, il servizio avrà lo scopo, nelle forme di colloqui individuali dedicati privati concordati su prenotazione e assenso delle famiglie, di prevenire il disagio dei ragazzi, spesso travolti da trasformazioni rapide e incalzanti, che appaiono loro di difficile gestione, certamente nel contesto di un’emergenza epidemiologica che può avere acuito il disagio dovuto alla brusca sterzata a consuete dinamiche relazionali”.



“La scuola diventa luogo di relazione per eccellenza. Il nostro compito – di noi adulti, ciascuno con le proprie competenze e capacità umane è, afferma la Dirigente dell’ITET “G.Garibaldi”, Loana Giacalone, accompagnare e sostenere i nostri ragazzi, creando spazi di condivisione, confronto e crescita. L’adolescenza è una fase di vita complessa e ricca di cambiamenti, che mettono i ragazzi di fronte a comlessi compiti di sviluppo come la costruzione di un’identità, la ricerca di indipendenza e di autonomia e, in un’ottica di prevenzione del disagio e di promozione del benessere, l’offerta di uno sportello di ascolto persegue l’obiettivo di migliorare la qualità della vita degli studenti e dei genitori, favorendo benessere e piacere nella scuola, promuovendo autentiche capacità relazionali, comunicazione collaborativa e l’assunzione di un ruolo attivo nel proprio processo di crescita”.

Lo spazio, assolutamente riservato e anonimo, sarà tenuto alla psicologa e psicoterapeuta, dott. Luisa Magagnini, esperta in dinamiche relazionali e ha già riscontrato interesse e partecipazione da parte degli studenti.