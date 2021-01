Marsala, lutto nella scuola: è morto il professore Mariano Mondello

08/01/2021 15:45:00

Lutto nel mondo della scuola a Marsala.

L'Itet "Garibaldi", infatti, comunica con dolore la notizia della morte del professore Mariano Mondello, docente storico dell’Istituto e provato, da tempo, da una brutta malattia. Mondello era autore di uno dei testi di grammatica tedesca più diffusi in Italia.

"Tutta la comunità scolastica dell’Itet Garibaldi si stringe in un abbraccio alla famiglia, a cui vanno le nostre condoglianze" commenta la dirigente Loana Giacalone.

Mondello nasce a Erice nel 1953. Si laurea in Lingue e insegna Tedesco. E' stato anche docente dell'ITC "S. Calvino".

Ha fondato l'"Accademia Mediterranea" che ha organizzato negli anni '90 corsi estivi di Lingua e Cultura Italiana per Stranieri a Erice, con studenti provenienti da oltre 20 nazioni, e Corsi di Tedesco a Trapani.

Al suo ritorno in Sicilia nel 1996, dopo un'esperienza presso vari licei milanesi e la pubblicazione di "Dies Und Das", una delle grammatiche del tedesco più vendute in Italia, fonda l'ICIT Trapani, l'Istituto di Cultura Italo-Tedesco.

Nel febbraio 2001 riceve l'Ambasciatore Tedesco in Italia che si reca in visita ufficiale all'ICIT Trapani per onorare il suo impegno.