"Riapriamo le scuole elementari di Marsala. Che colpe hanno i bambini?"

08/01/2021 09:23:00

Carissimi lettori di tp24, carissimi cittadini Marsalesi,

mi rivolgo a tutti quelli che hanno preso la decisione di chiudere le scuole: sono la mamma di Giulia una bambina di 10 anni che insieme ai suoi compagni dovrebbe frequentare la quinta elementare, dico dovrebbe perché oggi 8 Gennnaio 2021 come da calendario scolastico le scuole dovrebbero essere aperte, ma purtroppo non è stato così: i casi di Covid19 sono in aumento nella mia città e quindi la prima cosa che si fa è chiudere le scuole ...

Meglio stare a casa a non fare nulla, a giocare con i tablet o i cellulari, meglio fare giocate a carte notturne o pranzi e cene di 20 persone se non di più, e chi ne paga le conseguenze? I bambini, i ragazzi che dovrebbero andare a scuola, ad imparare, a cercare il loro futuro, la loro strada, così rimarremo un popolo d'ignoranti, senza istruzione.

Caro Sindaco, mi rivolgo a lei, e le chiedo al più presto di riaprire le scuole, in sicurezza, ma di aprirle, altrimenti ci troveremo ad affrontare altri problemi con i nostri figli e ne pagheremo noi genitori le conseguenze... confido in lei, grazie.

Irene