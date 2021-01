Un nuovo indirizzo di studi all'Istituto "Abele Damiani" di Marsala

08/01/2021 16:05:00

In relazione al Piano dell’Offerta formativa nella Regione Siciliana, l’Assessorato dell’istruzione e della formazione professionale, con Decreto del 30 dicembre 2020, ha autorizzato all’I.I.S. “Abele Damiani” di Marsala l’attivazione di un nuovo indirizzo di studio pratico-professionalizzante, a decorrere dall’anno scolastico 2021-2022.



Si tratta dell’indirizzo “Pesca commerciale e produzioni ittiche”, un percorso di studi del tutto nuovo ed originale, che consente di valorizzare un settore come quello della pesca, presente in maniera peculiare in tutto il territorio marsalese, e che garantisce uno sbocco lavorativo innovativo e decisamente spendibile. L’istituzione del nuovo indirizzo risponde pienamente alla vocazione culturale, produttiva, formativa ed occupazionale espressa dal territorio di Marsala e si rivolge a nuovi segmenti di utenza, non sovrapponendosi ad indirizzi presenti in istituti operanti in zone limitrofe. Il percorso di studi “Pesca commerciale e produzioni ittiche” ha l’obiettivo di fornire conoscenze e competenze tecnico-professionali afferenti il settore della pesca professionale e delle produzioni ittiche, nel rispetto delle normative internazionali, comunitarie e nazionali. Un’offerta formativa completa, quella dell’I.I.S. ”Abele Damiani” che, oltre ai classici indirizzi Tecnico Agrario, Professionale Alberghiero e Professionale per l’agricoltura e l’ambiente, oggi si arricchisce di questo nuovo indirizzo professionale, che si configura come un laboratorio permanente di ricerca e sperimentazione, con lo scopo precipuo di fare acquisire ai discenti competenze pratiche per intervenire e curare, con adeguato livello di autonomia e responsabilità, le diverse procedure della filiera produttiva del settore ittico, in un ottica sostenibile e globale. A conclusione del percorso quinquennale il diplomato di istruzione professionale dell’indirizzo “Pesca commerciale e produzioni ittiche” può accedere a qualsiasi Facoltà universitaria e ai corsi ITS- IFTS. Gli sbocchi occupazionali per i neodiplomati sono molteplici: dal responsabile di coperta e/o di macchina sulle imbarcazioni da pesca all’ addetto alla gestione, monitoraggio e manutenzione degli apparati e delle attrezzature di bordo; dall’addetto alla conservazione e commercio di prodotti ittici nelle aziende e cooperative del settore all’ esperto nelle aziende di acquacoltura e di allevamento ittico.

La tipologia della nuova figura professionale si adatta ad un profilo sia maschile che femminile, proprio per le numerose competenze pratiche e gestionali maturate durante il percorso di studi. L’Istituto Superiore “Abele Damiani” ha avviato in passato anche diversi corsi di formazione afferenti il settore ittico, come quello riguardante le tecniche di preparazione del sushi o del pesce azzurro. Una scuola innovativa e di qualità, che tende sempre ad ampliare la propria offerta formativa, garantendo agli studenti una preparazione completa, che consenta loro di affermarsi come protagonisti nel futuro mondo lavorativo.