Paceco, addio allo storico salinaro di Nubia Carmelo Culcasi

09/01/2021 11:06:00

Dopo una lunga malattia, si è spento uno dei più noti salinari di Nubia, frazione di Paceco. Carmelo Culcasi era uno dei pochi che ancora oggi coltivano sale artigianale.

“Carmelo – ricorda nel suo profilo Facebook Girolamo Culmone - era il rappresentante di una famiglia di salinari che ha tramandato ai figli l’amore per la propria terra. Da direttore della Riserva a suo tempo ho avuto modo di toccare con mano questa realtà a me sconosciuta, abbiamo avuto anche momenti di confronto a volte significativi ma sempre mantenendo il reciproco rispetto per i ruoli, le responsabilità e soprattutto dell’uomo in quanto tale. Oggi il peso della tradizione passa sulle spalle dei figli ed a quanti hanno a cuore la tradizione e la cultura di questa terra”.

“Ciao Carmelo – conclude Culmone, già direttore della Riserva delle saline di Trapani-Paceco - sono certo che tra le braccia del Padre sarai ripagato di una vita di sacrifici e delle terrene sofferenze, da lassù difendi le tue saline, siamo sicuri che le tue ferme gambe saranno li' ...nel sale e nell'acqua, tra terra e mare, tra la Fridda e la Cavura.... a guardare i fenicotteri rosa che oggi ti hanno scortato in cielo.....”