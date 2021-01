Attivato uno sportello d'ascolto all'Istituto "Abele Damiani" di Marsala

09/01/2021 13:00:00

Nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa e in relazione alla promozione del benessere psischico e relazionale di tutta la collettività scolastica, l’Istituto Superiore “Abele Damiani” di Marsala ha attivato uno sportello d’ascolto, sostegno e confronto, per fornire supporto psicologico, sia in presenza che online, a tutto il personale scolastico, agli studenti e ai loro genitori, in questo delicato e difficile momento, dovuto all’emergenza sanitaria Covid 19.



Lo sportello prevede attività all’interno del gruppo classe e interventi modulati sulle caratteristiche peculiari del singolo. La consulenza psicologica viene indirizzata alla ricerca di strategie possibili e alla gestione dei bisogni e degli eventuali disagi emotivo-relazionali, in un’ottica di ascolto reciproco ed empatico. Per i genitori è possibile organizzare degli incontri con lo psicologo per un supporto alla genitorialità ai tempi del Covid , mentre per il personale scolastico sono previsti dei mirati interventi di supporto per le problematiche connesse al mutamento delle condizioni di lavoro durante l’emergenza pandemica.



Lo sportello viene gestito dalla dottoressa Cinzia Rosano, psicologa e psicoterapeuta relazionale, che cura gli incontri, individuali o di gruppo, in orario scolastico, previa prenotazione e nel pieno rispetto della privacy degli utenti.



Tale progetto sostiene la scuola nel suo compito educativo e offre ai destinatari la possibilità di ottenere un sostegno competente nei “momenti critici e destabilizzanti”, avvicinando le famiglie all’ambiente scolastico e fornendo loro un aiuto competente per eventuali difficoltà nel rapporto con i propri figli.