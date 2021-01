Sicilie, tre monache positive nel convento delle Suore Domenicane

12/01/2021 11:08:00

Hanno contratto il Covid19 tre monache del convento delle Suore Domenicane di Palazzolo Acreide in provincia di Siracusa. Due si trovano in isolamento mentre un’altra e’ stata trasferita in ospedale perche’ le sue condizioni sono piu’ serie.

L’Asp di Siracusa sta ricostruendo la rete del contagio in modo da porre un argine all’espansione del virus.

“La situazione a Palazzolo – dice il sindaco del Comune montano del Siracusano, Salvatore Gallo – non e’ preoccupante. Abbiamo 8 positivi, comprese le tre sorelle, e tra questi ci sono un medico ed un ausiliario del 118″.