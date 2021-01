Iscrizioni aperte e open day al Liceo "Pascasino" di Marsala

13/01/2021 17:01:00

Sono aperte le iscrizioni al Liceo Statale “Pascasino” di Marsala. Per far conoscere meglio l'Istituto è stato organizzato un “Open Day” online che si terrà Venerdì 15 Gennaio sulla piattaforma Meet alle 15.30 e alle 16.30, collegandosi al seguente link: https://meet.google.com/ttt-oyhi-jui



E’ possibile, inoltre, prenotare una visita della scuola per esplorare, singolarmente e in sicurezza, i locali e le potenzialità didattiche dell’istituto nella sede di Via G. Falcone. Le informazioni su visite, contatti dei docenti di riferimento e iscrizioni sono contenute nel seguente link.



“Orientarbene” è il nome del programma di orientamento del Liceo guidato dalla dirigente Anna Maria Angileri.

Un istituto che ha come primo obiettivo educativo lo “Star bene a scuola”. Metodologie didattiche innovative e laboratoriali, ambienti di apprendimento multifunzionali e digitali, coordinamento tra i vari referenti, a diversi livelli, dell’azione educativa rendono ogni studente protagonista consapevole del proprio percorso di crescita personale, consentendogli di definire le basi del proprio progetto di vita.

Il Liceo Statale “Pascasino” opera da sempre a Marsala in un rapporto interattivo con il territorio e ne costituisce un punto di riferimento imprescindibile. La scuola si adopera costantemente ad ampliare la propria offerta formativa al fine di offrire a tutti gli alunni diverse opportunità volte ad arricchire continuamente il loro bagaglio culturale mantenendo sempre la propria mission: formare giovani specializzati nel settore dell’educazione, nella formazione della comunicazione internazionale, dell’economia, del diritto, delle arti e della tecnologia. Il tutto attraverso un’offerta formativa innovativa e stimolante, arricchita da discipline e attività aggiuntive che rafforzano conoscenze e competenze in una dimensione anche internazionale. Il Liceo infatti rappresenta un punto di riferimento per le esperienze internazionali, come i progetti Erasmus, e per la didattica digitale. In questo senso il Liceo “Pascasino”è stato protagonista nell’organizzazione e realizzazione dell’evento FUTURA, promosso dal MIUR, una 3 giorni di iniziative formative, confronti, hackathon e concorsi con il Piano Nazionale Scuola Digitale. L’Istituto, inoltre, è Scuola Polo Regionale e Provinciale per il PSD (Premio Scuola Digitale).



Il tutto in luoghi d’apprendimento arricchiti da colori, attrezzature digitali, disposizione degli arredi, in linea con l’idea di renderli quanto più confortevoli, funzionali e stimolanti per “Star bene a scuola”. E sono proprio gli studenti del Liceo “Pascasino” di Marsala raccontano in un video la loro esperienza in quella che ormai da anni è una vera e propria “scuola per l'Europa”.