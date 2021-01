Mancano gli assistenti alla comunicazione in provincia di Trapani. Il doppio danno per studenti audiolesi

13/01/2021 11:55:00

A subire maggiori danni da questo periodo di pandemia, di scuole chiuse e lezioni a distanza, sono soprattutto gli studenti con disabilità. Soprattutto in provincia di Trapani, dove molti studenti audiolesi si trovano a non poter seguire le lezioni, con una grave lesione del loro diritto allo studio.

Mancano infatti gli assistenti alla comunicazione nelle scuole superiori.

Gli alunni audiolesi che frequentano gli istituti superiori della provincia di Trapani sono senza assistente alla comunicazione. Oltre alle difficoltà a collegarsi con la DAD queste ragazze e ragazzi non riescono a seguire le lezioni senza l’aiuto degli assistenti alla comunicazione. Il problema per le informazioni che siamo riusciti ad avere riguarda la Cooperativa che gestisce per conto della provincia la nomina degli assistenti alla comunicazione, molti dei quali non percepiscono lo stipendio addirittura dal mese di maggio. In una situazione di grande difficoltà come quella attuale con la pandemia, in questo momento vengono lesi due diritti fondamentali: quello allo studio e quello al lavoro retribuito.