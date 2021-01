Marsala, l'Istituto Scolastico “Giovanni XXIII-Cosentino” fornisce libri e kit didattici 

13/01/2021 00:00:00

La straordinarietà del momento storico che stiamo vivendo a causa della pandemia Covid-19 impone una sfida a cui nessuno può sottrarsi. La scuola è chiamata a ribadire il suo ruolo di “scuola per tutti e per ciascuno” garantendo a tutti gli alunni uguali opportunità di crescita umana e culturale, soprattutto a quelli che vivono in condizioni di svantaggio economico, per i quali devono essere concessi gratuitamente gli strumenti didattici necessari (digitali e cartacei) per poter apprendere e costruire il proprio futuro.

In quest’ottica, l’Istituzione Scolastica “Giovanni XXIII-Cosentino”, composta dal Liceo Classico, L’Istituto Professionale e l’Istituto Tecnico Tecnologico di Marsala, già dal mese di settembre 2020, con il progetto “La scuola come trampolino per garantire pari opportunità” nell’ambito del “PON FSE-FdR O.S.10.2 Azione 10.2.2 – supporti, libri e kit didattici” - , ha inteso dare una concreta risposta alle necessità degli alunni e delle rispettive famiglie impegnando fondi pubblici per un importo complessivo di € 97.588,23 per fornire in comodato d’uso gratuito materiale librario e supporti digitali a garanzia del diritto allo studio e per scongiurare eventuali casi di dispersione scolastica.

Tale iniziativa, quanto mai opportuna in momento delicato come quello attuale, sarà riproposta anche per l’anno scolastico 2021/2022 , estendendo i benefici agli iscritti delle classi prime , così come ha assicurato la Dirigente Scolastica, Antonella Coppola.