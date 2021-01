14/01/2021 11:45:00

Continuano gli open day online delle scuole a Marsala. Sabato 16 Gennaio 2021 i docenti dell'Istituto Tecnico Tecnologico "P.Mattarella" incontreranno gli alunni interessati e i loro genitori in un Open Day in Videoconferenza che si svolgerà in due momenti diversi, uno alle ore 10:30 e l'altro alle 16:30.

Il link per partecipare all'evento sarà fornito al termine della registrazione a questo link.