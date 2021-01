Sicilia, lunedì riaprono elementari e medie. Screening per tutti, anche a Marsala 

14/01/2021 11:16:00

Riaprono scuole elementari e medie in Sicilia lunedì 18 Gennaio 2021. In vista del ritorno in classe, ci sarà uno screening gratuito e volontario per tutta la popolazione scolastica e le loro famiglie, compresi i docenti e i lavoratori della scuola. Lo comunica la Regione, che ha allertato Asp e Comuni

Lo screening si terrà pertanto anche a Marsala. La Protezione civile comunale provvdederà ad organizzare lo screening in modalità drive in, individuando le sedi di effettuazione del tampone rapido: molto probabilmente all’interno delle stesse strutture scolastiche o zone limitrofe, purchè ci sia un agevole accesso veicolare.

Lo screening partirà da oggi, 14 Gennaio (con la speranza che a Marsala o in altri Comuni non ci si riduca all'ultimo, con l'avviso domenica sera di non poter riaprire le scuole, magari approfittando del fatto che il 19 Gennaio è festa e lunedì si può fare un altro comodo ponte e continuare a prendere tempo ...).