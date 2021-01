Marsala. Pocorobba: "Scuole in difficoltà, assurdi i continui cambi di programma"

15/01/2021 06:00:00

Domenico Pocorobba, dirigente scolastico dell'Istituto “Damiani”, l'Agrario, di Marsala. In questo periodo il settore che più si sente beffato dalle restrizioni anti-Covid è quello della scuola. Negozi aperti, scuole chiuse, con continui cambi di programma. Era previsto il ritorno in presenza. Da dirigente come la vive questa situazione.

Un continuo cambio di programma, e non sappiamo più come andare avanti. Prima ci dicono didattica in presenza al 50%, poi la chiusura totale, è un continuo cambiamento che ci sta mettendo a dura prova.

Le scuole sono chiuse, tutto il resto no, e i ragazzi in ogni caso si vedono, si ritrovano. Allora a cosa serve tenere le scuole chiuse?

Questo lo si deve chiedere a chi ci governa. Ci sono i ragazzi che quotidianamente si incontrano per le vie del centro, o si riuniscono la sera senza controllo. A scuola abbiamo fatto tutto il possibile per garantire il distanziamento, gli ingressi scaglionati. E poi ci cambiano i piani. E' tutto assurdo.



E' quasi un anno che le scuole superiori sono chiuse. Questo è il periodo delle iscrizioni, e voi, come altri istituti, state vivendo i giorni importanti degli Open Day. Come si fa?

Questa è un'altra criticità. Perchè siamo un istituto tecnico e professionale, con dei laboratori, quindi dobbiamo far conoscere la nostra realtà. In questo modo sarà molto difficile.

L'Agrario è una secolare istituzione scolastica di Marsala, che adesso ha aperto il convitto anche ad altri istituti scolastici.

Diamo l'opportunità ai ragazzi che vogliono venire a studiare a Marsala anche in altri istituti di potere soggiornare anche presso la nostra sede convittuale, garantendo vitto e alloggio a costi irrisori. I ragazzi delle isole minori, di altre città, che vogliono frequentare le nostre scuole possono soggiornare al Convitto con costi bassi.