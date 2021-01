Open Day all'Istituto "Abele Damiani" di Marsala

15/01/2021 07:00:00

L'Istituto d'Istruzione Superiore "Abele Damiani" di Marsala invita i genitori e gli alunni frequentanti la classe terza delle scuole medie del territorio alle giornate di Open Day che si terranno Venerdì 15, Sabato 16 e Domenica 17 Gennaio e Venerdì 22, Sabato 23 e Domenica 24 gennaio 2021 nei locali siti in via Trapani n. 218 o presso la sede di C/da Cuore di Gesù, secondo la seguente tempistica:

1) Venerdì 15 e venerdì 22 Gennaio 2021 dalle 15:00 alle 18:00

2) Sabato 16 e sabato 23 Gennaio 2021 dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle ore 16:00 alle 19:00

3) Domenica 17 gennaio e domenica 24 gennaio 2021 dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00.

Sarà questa l'occasione per visitare i nuovi laboratori e per effettuare l’iscrizione:

-L’indirizzo Tecnico Agrario presenta tre articolazioni: Produzione e trasformazione, Gestione dell'ambiente e del territorio e Viticoltura ed Enologia.

-L'indirizzo Professionale Alberghiero presenta tre articolazioni: Enogastronomia, Sala e vendita ed Accoglienza turistica; nell'ambito dell'Enogastronomia è attivata l'opzione Pasticceria.

-L’indirizzo Professionale “Pesca commerciale e produzioni ittiche”, un indirizzo di studio pratico-professionalizzante attivato a decorrere dall’a.s. 2021-2022.

-L'istituto professionale per l'agricoltura e l’ambiente presenta come indirizzo "Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale" ed effettuerà l'Open Day presso la sede di C.da Cuore di Gesù.

- Il College Damiani, annesso all'Istituto, offre agli alunni la possibilità di iscrizione come convittori e semiconvittori. Dall’a.s.2021/2022 il Convitto apre le porte anche ai fuori sede di altri Istituti Superiori di Marsala.

La segreteria didattica rimarrà aperta tutti i giorni dalle 08:00 alle 18:00 per fornire ai genitori un valido supporto nella fase delle iscrizioni.

Presso l'Istituto è possibile effettuare l'iscrizione ai corsi serali di Alberghiero e Agrario, con l'opportunità di conseguire il diploma in soli 3 anni.



E' possibile effettuare l'iscrizione anche in occasione delle giornate di Open Day che quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria, saranno più numerose, per rispettare le misure di contenimento Anti-Covid.

Al fine di evitare assembramenti nei locali scolastici è preferibile prenotare l'incontro.