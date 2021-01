Trapani, l'Istituto "Eugenio Pertini" apre le iscrizioni per il prossimo anno scolastico

17/01/2021 00:00:00

All’Istituto "Eugenio Pertini" di Trapani, guidato dalla Dirigente Maria Laura Lombardo, sono aperte le iscrizioni per il nuovo anno scolastico fino al 25 gennaio. L’Istituzione scolastica ha attivato un numero telefonico al quale chiamare per informazioni e per conoscere meglio l’offerta formativa e il gruppo docente, ovvero il 3662166891. L’offerta formativa prevede, oltre all’indirizzo musicale, l’incremento delle ore di lingua inglese e di informatica nelle prime classi della scuola primaria e secondaria di primo grado. È possibile inoltre scegliere la sezione a tempo pieno alla scuola dell’infanzia, nei plessi di Fulgatore e di via Salemi a Trapani, su richiesta dei genitori.

La stessa possibilità verrà data per la scuola primaria, dove saranno allocate, una prima in Via Terenzio, con la mensa, ed una prima in via Salemi a Trapani. Sul sito istituzionale www.icpertinitrapani.edu.it è possibile trovare l’open day virtuale che condurrà l’utente all’interno della scuola e dei laboratori attivi nell’Istituzione scolastica. Inoltre, sia sul sito istituzionale che sul canale youtube della scuola (1) I.C. Statale Eugenio Pertini Trapani - YouTube è possibile vedere i numerosi video delle attività realizzate e dell’open day virtuale.

Queste le parole della Dirigente scolastica Maria Laura Lombardo: "La scuola pubblica deve essere un servizio in grado di garantire un patrimonio culturale capace di soddisfare i bisogni degli studenti nella società dell’innovazione e della democrazia. Per questo, il team dell’I.C. Eugenio Pertini di Trapani offre sia nelle classi prime di scuola Primaria, sia nelle classi prime di scuola secondaria, la possibilità di aumentare le ore d’inglese e d’informatica, competenze richieste ed utili in qualsiasi percorso scolastico e lavorativo futuro, di destinare le ore di educazione civica, attraverso attività di laboratorio centrate sulla cittadinanza attiva, a promuovere consapevolezza, non solo del nostro ordinamento ma anche di comportamenti responsabili verso l’ambiente e nel web, ad offrire la possibilità di fruire del servizio mensa e delle attività espressive connesse al curricolo nella scuola dell’infanzia e primaria. Noi adulti abbiamo il dovere, piuttosto che seguire le mode, di offrire ai ragazzi concrete opportunità di sviluppo della loro personalità e della loro formazione ed è per questo che la scuola Eugenio Pertini si impegna a garantire un successo formativo a misura di studente in un contesto scolastico armonioso, collaborativo e all’avanguardia".