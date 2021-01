Marsala, domani ultimo incontro informativo dell'ITT "Piersanti Mattarella"

19/01/2021 09:29:00

Mercoledì 20 Gennaio alle ore 16:00 si terrà il decimo ed ultimo incontro informativo online dell'Istituto Tecnico Tecnologico "Piersanti Mattarella" di Marsala rivolto agli alunni delle terze medie ed ai loro genitori dal tema "PCTO: Linea diretta con le Aziende del territorio".

L'incontro permetterà a genitori ed alunni di conoscere alcune delle Aziende che collaborano con l'Istituto per la realizzazione di questi percorsi formativi per le competenze trasversali e l’orientamento (l'elenco completo si può trovare sul sito

dell'Istituto.

Tali percorsi sono stati introdotti dalla Legge 107/2015 con il nome di Alternanza Scuola Lavoro e fanno parte integrante dell’offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado con la finalità di sviluppare le competenze previste nel Profilo Educativo Culturale e Professionale del corso di studi, utili ai fini orientativi e spendibili nel mondo del lavoro.

Inizialmente era previsto per ogni studente di un istituto tecnico svolgesse durante il secondo biennio e nel quinto anno un monte ore obbligatorio di almeno 400 ore. Successivamente la Legge 145/2018 ha modificato il nome in Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) , riducendo il monte ore a 150 ma mantenendo l’espletamento dei percorsi come requisito d’accesso per l’ammissione all’esame di maturità e considerandolo argomento in sede di colloquio orale.

I PCTO rappresentano un’occasione preziosa in cui crescere, comprendere l’utilità del proprio curriculum, scegliere e agire responsabilmente. In un’ottica di “apprendimento permanente”, continuando quel processo educativo e formativo che consente di “migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale” (L 92 del 28.06.2012, articolo 4, comma 51).