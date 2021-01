Marsala, mercoledì all'Agrario l'avvio del Progetto Europeo Erasmus Plus Call 2020

19/01/2021 00:00:00

Mercoledi 20 gennaio 2021 alle ore 9.00 si svolgerà in videoconferenza l’avvio del Progetto europeo Erasmus plus Call 2020-KA2 , Partenariati strategici per scambi tra scuole, dal titolo:” “Respect yourselves, the others and the environment for a better future”, approvato e finanziato dall’Agenzia Nazionale dell’Unione Europea.

L’Istituto d’istruzione superiore “Abele Damiani” di Marsala è la scuola coordinatrice del progetto, della durata di due anni, che coinvolge, come scuole partner, istituti superiori della Turchia, Macedonia, Polonia e Romania. Obiettivo principale di questo progetto, ideato dalla prof.ssa Matilde Sciarrino che lo coordina con le sue colleghe Bice Urso e Giuliana Zerilli, è quello di aiutare gli studenti a comprendere l’importanza del rispetto verso se stessi, verso gli altri e verso l’ambiente e far sì che tale consapevolezza si trasformi in pratica di vita quotidiana. Studenti e insegnanti impareranno a conoscere i sistemi educativi dei diversi paesi coinvolti e avranno l'opportunità di condividere le buone pratiche elaborate e condivise durante le visite di mobilità, che hanno l’obiettivo di promuovere il significato e il valore della cittadinanza europea.

Questa prima mobilità, inizialmente prevista a Marsala in presenza, si svolgerà online e avrà la durata di tre giornate, durante le quali i docenti elaboreranno, fra le altre cose, anche strategie operative alternative a quelle ideate per la realizzazione del progetto, a causa delle limitazioni imposte dalla pandemia. Alla cerimonia di avvio del progetto parteciperà il Dirigente scolastico dell’I.I.S.”Abele Damiani”, Domenico Pocorobba, che porterà i saluti della scuola e saranno invitati anche il sindaco, Massimo Grillo, e l’assessore alla Pubblica Istruzione, Antonella Coppola, che daranno il benvenuto ai partner a nome di tutta la città di Marsala.