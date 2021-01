Mesoterapia: innovativa ed efficace tecnica per la riduzione del dolore. Dove prenotare.

20/01/2021 09:05:00

La mesoterapia è una tecnica terapeutica che negli ultimi vent'anni si è affermata grazie agli egregi risultati e alla semplicità d’applicazione. La tecnica, (concepita e battezzata in Francia nel 1952 dal dr. Pistor), consiste nell'esecuzione di numerose microiniezioni nel derma, (il quale deriva embriologicamente dal mesoderma, da cui il nome di mesoterapia), in corrispondenza della superficie da trattare. La mesoterapia, riconosciuta dalla Medicina ufficiale, rappresenta un tipo di tecnica che prevede l'utilizzazione della via intradermica. Inoltre, le microiniezioni, stimolando le fibre tattili di grosso calibro, attivano un sistema definito del “gate control” che, inibendo la trasmissione del dolore, riduce la sintomatologia. La mesoterapia, risulta quindi essere un trattamento infiltrativo fisiatrico particolarmente efficace per la riduzione del dolore causato da processi infiammatori. Si tratta, quindi, di una tecnica basata sulla somministrazione di un farmaco per microiniezione con aghi di pochi millimetri, che permette di somministrare dosi minime di farmaco in zone precise, senza dispersione. La mesoterapia antalgica risulta particolarmente efficace nelle fasi acute spinali come: lombosciatalgie, lombalgie, cervicalgie, dorsalgie e cervicobrachialgie. Grande impiego trova pure in situazioni di dolore periarticolare, muscolare o osseo. Inoltre è utile per ridurre l'assunzione di farmaci antidolorifici o antinfiammatori per via orale. La terapia, inoltre, non viene assorbita sistematicamente, pertanto, non presenta effetti collaterali.

Al Centro Salute Medical Center di Marsala, si pratica la “fisiatria interventistica” mediante “Mesoterapia Antalgica”, con la tecnica SSS (spinal segmental sensitization) e Paraspinal Block, ideata dal prof. Fischer, e infiltrazioni extrarticolari e intrarticolari mediante guida ecografica come le infiltrazioni ecoguidate dell’anca.

A tal proposito il 29 gennaio presso il Centro Salute – Medical Center, è possibile prenotare una visita - a prezzo agevolato - col fisiatra Dott. Sallì secondo la tecnica ideata dal prof. Fischer, di cui il dott. Sallì è stato l'ultimo allievo. Per il trattamento delle Scoliosi e dei Paraformismi il Medico Fisiatra Marcello Sallì vanta un'esperienza iniziata nel 2004. Il dott. Sallì Marcello è stato l'ultimo discepolo dell'inventore di questa innovativa tecnica di terapia del dolore.

Il prof. Andrew Fischer ha introdotto, studiando minuziosamente i processi fisiopatologici sottostanti il dolore, delle tecniche terapeutiche per il trattamento antalgico, da utilizzare in ambulatorio, che abbiano un’istantanea efficacia sui sintomi del paziente, e tecniche diagnostiche specifiche per l'applicazione delle tecniche antalgiche. Individuati i meccanismi disfunzionali sottostanti la sensibilizzazione spinale, il Prof. Fischer, propone diverse tecniche come la mesoterapia, la manipolazione vertebrale, la stimolazione intradermica, o il trattamento in needling dei trigger point per ridurre immediatamente la sintomatologia dolorosa, utilizzando nella verifica della sua efficacia il famoso algometro di Fischer ormai validato a livello mondiale.

