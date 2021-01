Riprende l'assistenza alla comunicazione per gli studenti disabili della provincia di Trapani

20/01/2021 17:47:00

Forse è stata trovata la soluzione, e può riprendere il servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione nelle scuole superiori della provincia di Trapani.



Ce ne siamo occupati diverse volte negli ultimi giorni su Tp24 dell'incredibile danno al diritto allo studio che tanti studenti disabili stanno subendo.

Un servizio essenziale per i quasi 280 alunni con importanti disabilità, come i non vedenti, audiofonolesi, e con disabilità fisiche e cognitive. Un servizio che però dallo scorso dicembre non era mai stato ripreso con l'inizio delle lezioni. Adesso, forse già da domani, gli AsaCom potranno assistere i ragazzi che si sono visti mancare di una figura fondamentale per poter frequentare le lezioni, anche a distanza.



Il servizio era stato interrotto per i soliti cavilli burocratici. Gli assistenti alla autonomia e alla comunicazione operano attraverso la cooperativa Azione sociale, affidataria del servizio per conto del Libero Consorzio Comunale di Trapani. In questi mesi però gli oltre 260 assistenti non hanno ricevuto gli stipendi e si è venuta a creare una impasse che non ha portato al rinnovo del contratto a gennaio. Adesso la soluzione, anche grazie all'intervento della Prefettura, pare si sia trovata nel corso del tavolo tecnico tra le parti in causa per riprendere un servizio fondamentale.