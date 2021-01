22/01/2021 12:25:00

Una preghiera alla Madonna della Cava per chiedere la fine della pandemia.

I bambini di Marsala si rivolgono alla patrona della città con un video in cui chiedono alla santa di proteggerli e di mettere fine a questo momento così difficile e triste. Soprattutto per loro, per i bambini, che non possono fare più le cose di una volta. Come cantare insieme una canzone, o recitare una preghiera vicini.

Ecco il video realizzato dagli alunni della V B della Scuola "Garibaldi" di Marsala.