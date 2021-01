Coronavirus, aggiornamento sui contagi in Sicilia e in provincia di Trapani 

23/01/2021 17:44:00

Frena l'aumento dei contagi Covid in Sicilia. Il consueto bollettino oggi riporta infatti 1.158 nuovi positivi (ieri erano 1.355). Sono stati individuati su 23.465 tamponi (molecolari e rapidi), ben oltre tremila in più rispetto a quelli processati ieri.

Buone notizie dunque, perché il tasso di positività scende ancora: dal 6,6% al 4,9%. I decessi odierni sono 33.

I guariti di oggi sono 787. Le persone attualmente positive in Sicilia sono 47.627. Si trovano in isolamento domiciliare 45.690 soggetti. Per quanto riguarda le persone ricoverate con sintomi sono 1.444: il numero di coloro i quali sono in terapia intensiva ammonta a 223. Quattordici i nuovi ingressi giornalieri.

La situazione provincia per provincia



Questa è la situazione Coronavirus in Sicilia provincia per provincia (i numeri indicano il totale dei casi e l’incremento): Palermo: 35.113 (359); Catania: 36.577 (207); Messina: 16.754 (259); Trapani: 9.124 (92); Siracusa: 8.695 (101); Ragusa: 7.788 (18); Caltanissetta: 5.766 (42); Agrigento: 5.035 (28); Enna: 4.025 (52).