Vittoria corsara dell’Handball Erice sulla capolista Mechanic System, 21 a 28 il punteggio

24/01/2021 14:53:00

L’AC Lyfe Style Handball Erice espugna il Pala Masotti e batte il Mechanic System Oderzo attualmente prima in classifica a pari punti con Jomi Salerno. Partita dalle tante emozioni condita di una pallamano di alta qualità all’altezza della classe regina; Inizio equilibrato nei 5 minuti di gioco per le due compagini ma una brusca accelerata delle ericine confondono e spiazzano le opitergine che al 12° subiscono un breck di 0-3 reti. Risultato ribaltato al 20°, l’Oderzo trova un massimo vantaggio di 3-0 trascinato dalla implacabile Arassay Duran. Si distingue un gran lavoro di entrambe gli estremi difensori, Barbara Meneghin (Oderzo) che non fa favori a nessuno e Agustina Modernell (Erice) che sostituisce egregiamente l’infortunata Martina Iacovello. Il Time out chiamato da Mr Fernando Gonzalez Gutierrez d’ha alle sue atlete la spinta giusta e non solo recuperano lo svantaggio ma al 30° vanno negli spogliatoi con un 0-2 sulle avversarie. Vantaggio che la compagine di Mr Alessandro Cavallaro non riesce più a ricucire perdendo l’assetto di gara e contando solo su azioni personali che spesso si infrangono su una attentissima difesa dell’AC Life Stile Handball Erice. Le ericine si distinguono perché tutte fanno il loro lavoro in campo: migliore realizzatrice la precisa Sladana Perazic con marcature7, la fisicità e l’esperienza di Antonella Coppola porta 6 reti e non perdona dal centro Ana Rajic con 4 mine. Si fa notare il nuovo acquisto della Società Ekaterina Michalsky che in posizione di ala sx sbaglia poco e centra 4 volte lo specchio della porta. 3 le marcature di capitan Lorena Benincasa e 2 per le centrali Daniela Natale e Valentina Martinez Bizzotto. E’ proprio l’ottimo gioco di squadra dell’ AC Lyfe Style Handball Erice a portare un’altra meritata vittoria in casa di un Mechanic System Oderzo che sbaglia troppo forse perché non si aspettava di trovarsi davanti a se delle guerriere. Prossimo appuntamento per le ericine, sempre in trasferta, contro il Cassano Magnago martedì 26 gennaio alle ore 19:30, match di recupero della 11^ di andata mentre in casa incontrerà il Nuoro sabato 30 gennaio valida per la 4^ giornata del girone di ritorno “Serie A Beretta”, trasmessa alle 15:00 esclusivamente in diretta streaming su ElevenSports.it.

Il tabellino della gara

AC Life Style Handball Erice VS Mechanic System Oderzo: I° tempo 11-13/ II° tempo 21-28

Mechanic System Oderzo (reti per giocatrice): Brunetti A. 1, Colloredo E. 3, Costa E. 5, Di Pietro G. 1, Di Palma N., Duran A. 9 – Felet E., Meneghin B., Oyesvold T. 1, Pizzutto M., Poderi C. 1, Pugliara B. 1, Radice M., Traini F., Vitobello S. Allenatore: ALESSANDRO CAVALLARO – MASSIMO PODERI

AC Life Style Handball Erice (reti per giocatrice): Benincasa L. 3, Coppola A. 6, Marino T., Martinez Bizzotto V. 2, Michalski E. 4, Modernell A., Natale D. 2, Nangano G., Perazic S., 7, Podariu I., Priolo C., Rajic A. 4 – Terenziani V. – Tisato M. Allenatore: FERNANDO GONZALEZ GUTIERREZ - MARINA PELLEGATTA

DIRRETORI DI GARA: Passeri Alex - Rinaldi Stefano

Max Rocchetti