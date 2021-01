Coronavirus, contagi giù nel trapanese. Musumeci, pronto a revocare zona rossa

26/01/2021 06:00:00

Diminuiscono ancora gli attuali positivi al Covid 19 in provincia di Trapani. Rispetto a venerdì scorso, giorno dell’ultimo rilevamento, ieri si sono registrati 11 nuovi decessi che portano il totale a 174 (venerdì 163) dall’inizio dell’epidemia. Sono 2912 (venerdì erano 3021) gli attuali positivi nel territorio.

I dati nel trapanese - Trapani è la città con più contagi 656, Marsala si piazza al secondo posto con 593, segue poi Mazara con 401. I guariti totali sono 6227 (venerdì erano 5963). In terapia intensiva sono ricoverate 12 persone, mentre nei reparti in regime ordinario si trovano 113 ricoverati. Sono stati fatti 918 tamponi molecolari e 931 test per la ricerca dell'antigene.

Questi i positivi distribuiti nelle diverse città della provincia: Alcamo 217, Buseto Palizzolo 14; Calatafimi-Segesta 17; Campobello di Mazara 55; Castellammare del Golfo 95; Castelvetrano 259; Custonaci 17; Erice 244; Favignana 28; Gibellina 69; Marsala 593; Mazara 401, Paceco 72; Pantelleria 7; Partanna 18; Petrosino 52; Poggioreale 0; Salaparuta 1; Salemi 14, San Vito Lo Capo 3; Santa Ninfa 8; Trapani 656; Valderice 64; Vita 8.

I dati in Sicilia - Sono 885 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia, su 20.808 tamponi processati con una incidenza del 4,2%. L’isola è la terza regione per contagio dopo la Lombardia e l’Emilia Romagna. Le vittime sono state 34 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 3.260. Il totale degli attualmente positivi è 48.001, con un incremento di 347 casi rispetto a domenica. I guariti sono 504. Negli ospedali i ricoveri sono 1.666, 8 in più rispetto a domenica, dei quali 227 in terapia intensiva, lo stesso numero di domenica La distribuzione nelle province Catania con 208 casi, Palermo 386, Messina 166, Trapani 11, Siracusa 26, Ragusa 11, Caltanissetta 74, Agrigento 1, Enna 2.

Primi segnali di rallentamento del Covid in Sicilia. Dai dati raccolti dall'Ufficio Statistica del Comune di Palermo, in base alle informazioni del dipartimento della Protezione Civile, ha diffuso ieri il report dei dati Covid. Da questi emergono i primi segnali di rallentamento della pandemia in Sicilia: rispetto alla settimana precedente sono diminuiti i nuovi positivi e sono cresciuti meno i ricoverati e i deceduti. Sono però aumentati ancora gli ingressi in terapia intensiva. In particolare, nella settimana appena conclusa i nuovi positivi in Sicilia sono 9023, il 28,8% in meno rispetto alla settimana precedente, quando si era registrato il valore più elevato dall'inizio della pandemia. I tamponi positivi sono pari al 23,1% delle persone testate, in sensibile diminuzione rispetto al 29,9% della settimana precedente.

Musumeci, "sono fiducioso, se continua il calo revochiamo la zona rossa" - "Siamo all’ultima settimana di zona rossa, per fortuna i dati cominciano ad essere incoraggianti, anche se i morti sono sempre troppo - ha aggiunto -. Ho incontrato i prefetti per chiedere ulteriori controlli, mi è stato assicurato che avrebbero impegnato ulteriori risorse e così è stato già nella giornata di ieri. Sono fiducioso, se il calo dovesse essere costante potremmo anche revocare la zona rossa e tornare a respirare nella zona arancione". Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, ospite di 'Oggi è un altro giorno', in onda su Rai 1.

I dati in Italia - Sono 8.561 i nuovi casi di Covid in Italia nelle ultime ore, per un totale, dall'inizio dell'emergenza, di 2.475.372. L'incremento delle vittime, invece, è di 420, che porta il numero complessivo ad 85.881 In base ai dati del bollettino del ministero della Salute, gli attualmente positivi in Italia sono 491.630, con un calo di 7.648 rispetto a domenica. Dall'inizio dell'epidemia sono invece 1.897.861 i pazienti dimessi o guariti, con un incremento nelle ultime ore di 15.787. Sono due le regioni che hanno più di mille nuovi casi di Covid registrati nelle ultime ore: si tratta della Lombardia, con 1.484 casi individuati, e dell'Emilia Romagna (1.164). Seguono la Sicilia (885), il Lazio (874) e la Campania (754).

Sono 143.116 i test per il coronavirus (molecolari e antigenici) effettuati in Italia nelle ultime ore. Ieri, secondo i dati del ministero della Salute, erano stati 216.211. Il tasso di positività continua lievemente a salire ed è ora al 5,98% (era al 5,3%). Salgono ancora i ricoveri in terapia intensiva e tornano a crescere anche quelli nei reparti ordinari. Sono 2.421 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 21 in più nel saldo tra entrate e uscite rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 150. Nei reparti ordinari sono invece ricoverati 21.424 pazienti, in aumento di 115 unità rispetto a ieri.

Esposto contro Pfizer - "Gli uffici del commisario ci hanno confermato e comunicato che l'Avvocatura dello Stato farà un esposto contro Pfizer, perché è del tutto evidente che il piano vaccinale che avevamo programmato insieme all'Ue va rispettato". Lo ha detto la ministra delle infrastrutture e trasporti Paola De Micheli a 'Oggi è un altro giorno' su Rai 1.

"E' ovvio che la verifica se il problema è legato alla produzione o se è legato al fatto che queste dosi sono state vendute altri paesi, è una verifica che è in corso, ma noi non ci possiamo permettere come né italiani, e il Governo e l'avvocatura faranno l'esposto, né come europei che i contratti non vengano rispettati. C'è in gioco talmente importante per la vita degli italiani che non ci fermeremo di fronte a nulla", ha detto De Micheli.

Intanto il portavoce della Commissione Ue, Eric Mamer, sui ritardi annunciati da Pfizer e AstraZeneca dice che "non cambieremo gli obiettivi" di copertura vaccinale dell'80% della popolazione vulnerabile e del personale medico entro marzo e del 70% della popolazione entro l'estate.

Moderna annuncia un secondo richiamo - E Moderna fa sapere che testerà una dose aggiuntiva di richiamo del suo COVID-19 Vaccine (mRNA-1273) per studiare la capacità di aumentare ulteriormente la risposta immunitaria contro le varianti. In totale quindi le dosi da utilizzare, una volta conclusa questa sperimentazione, diventerebbero 3.