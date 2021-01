Mazara, le reazioni alla scritte razziste alla scuola "Rizzo-Marino"

27/01/2021 16:19:00

E una condanna unanime quello del mondo politico e sindacale, alle scritte razziste comparse qualche giorno fa sulle sulle porte dei bagni della scuola dell'infanzia ed elementare "Rizzo-Marino", a Mazara del Vallo.

Con vernice nera, su una porta è stato scritto "sala negri", sull'altra "sala ebrei". Su alcune pareti è comparso il nome "Giulia", mentre è stata messa a soqquadro un'aula, bruciati alcuni documenti e una tenda a piano terra. Al primo piano del plesso sono stati svuotati lungo i corridoi le polveri di due estintori. All'esterno dell'istituto, frequentato da 400 alunni, è presente il sistema di videosorveglianza del Comunema non è funzionante.

Uil Scuola - “Condanniamo duramente le scritte razziste e l’atto vandalico ai danni del plesso scolastico “Rizzo Marino” del quarto circolo didattico “Giovan Battista Quinci” di Mazara del Vallo”. Lo afferma Giuseppe Termini, segretario generale Uil Scuola Trapani.

“Si tratta di un gesto vile, che alla vigilia della Giornata della memoria per la commemorazione delle vittime dell’Olocausto assume dei contorni ancora più drammatici. Mi auguro che gesti del genere non passino inosservati agli occhi della politica, e che per tanto chi di dovere agisca di conseguenza per scongiurare che in futuro avvengano episodi simili”.

Il Gruppo Civico Partecipazione Politica condanna fermamente gli atti vandalici su sfondo razzista perpetrati a carico dei locali della scuola "Rizzo Marino" di Mazara del Vallo. "Le ignobili scritte apposte su porte e muri del plesso sono lo specchio di una deriva culturale verso cui la Scuola rappresenta oggi un solido avamposto - si legge in una nota dl gruppo -. Nell'incoraggiare tutti i dirigenti scolastici e i docenti delle nostre scuole a perpetrare la loro azione indispensabile al nostro Paese, si auspica che in occasione della giornata della Memoria 2021 si possano offrire delle valide occasioni educative per riflettere sulla storia e sui valori dell'Italia democratica sottolineando l'importanza del rispetto della convivenza civile e delle diversità di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, in armonia con l'art. 3 della nostra Costituzione".

Cisl e Cisl Scuola Palermo Trapani - “Quelle scritte razziste sulle porte dei bagni della scuola d’infanzia ed elementare Alberto Rizzo-Marino di Mazara del Vallo, offendono chiunque, non dimenticando mai i terribili crimini contro l’umanità, crede nel rispetto nei confronti di ogni essere umano e nella tutela della sua dignità. Siamo vicini al dirigente scolastico, al personale e ai bimbi e alle loro famiglie, questi atti vandalici vanno contrastati con forza”. Ad affermarlo sono Leonardo La Piana segretario generale Cisl Palermo Trapani e Dino Biondo segretario territoriale Cisl Scuola Palermo Trapani. “Giusta la scelta del dirigente scolastico di riaprire subito, è la risposta più adeguata a chi cerca di colpire il cuore della società, il mondo della scuola con questi atti offensivi e distruttivi. Siamo certi che le indagini faranno chiarezza,e intanto ribadiamo di essere al fianco del personale e dei dirigenti di tutti quegli istituti troppo spesso mira dei vandali” concludono.

M5S Mazara - Il M5S Mazara e i suoi portavoce in Consiglio comunale condannano in maniera ferma e decisa gli atti vandalici e le scritte di odio e razzismo compiuti qualche giorno fa all’interno del plesso scolastico “A. Rizzo Marino”. Si tratta di gesti vili e deplorevoli, frutto di una incultura che inneggia alla intolleranza, alla violenza, al totale non rispetto di tutto ciò che è “altro” da cui tutti devono prendere le distanze perché non ci appartengono in quanto siamo e resteremo una Città multiculturale. La nostra politica deve, in unità di intenti, garantire il rispetto di ogni diritto, di ogni libertà, di ogni credo, e di ogni diversità che sono alla base di ogni democrazia e riflettere su questi gesti che urtano la sensibilità di una comunità aperta alle differenze e alle diversità come la nostra. Mazara è una città improntata al dialogo, all’accoglienza, è luogo di incontro tra i popoli e di scambio inteculturale. Allora garantire il rispetto di ogni diritto, di ogni libertà è alla base di ogni democrazia cosi come recita la nostra Costituzione all’art. 3: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”. Si confida nell’opera delle forze dell’ordine per scovare gli autori e nella capacità di un’intera comunità che deve reagire con fermezza affinchè tali fatti siano condannati, isolati

e non trovino terreno fertile per non accadere più. Si chiede inoltre all’Amministrazione locale di fare in modo che le scuole luoghi di incontro, di educazione al rispetto dell’altro, spazi di crescita spirituale e morale dei nostri ragazzi siano tutte dotate di sistemi di videosorveglianza efficienti e funzionanti per fungere da deterrente al ripetersi di gesti vili ed ignobili.

SiAmo Mazara - Le ignobili scritte xenofobe e antisemite comparse proprio alla vigilia del “Giorno della Memoria” all’interno

della scuola elementare “A. Rizzo Marino” di Mazara del Vallo, degne dei peggiori rigurgiti fascisti e della nostra società in tal senso assai permissiva, dimostrano che mai come adesso è importante ricordare le parole di Primo Levi: “Quelli che non ricordano il passato sono condannati a ripeterlo...”. Il Gruppo civico Siamo Mazara condanna il vile gesto, esprime solidarietà ad alunni, docenti e non docenti della scuola “A. Rizzo Marino” e auspica che le Forze dell’Ordine possano al più presto perseguire gli autori dell’infame azione. Da ultimo comunica che il gruppo aderisce alla campagna raccolta firme per l’adozione della legge che punisca la propaganda di fascismo e nazismo, anche online, promossa dal piccolo comune di Stazzema segnato da una delle più tragiche stragi di civili messe in atto dai militari tedeschi nell'agosto del 1944.

Lega Mazara - La Lega di Mazara del Vallo esprime amarezza e sdegno per quanto trovato all’interno del plesso scolastico “A. Rizzo Marino” dell’istituto “Giovan Battista Quinci”. Oggi e sempre sono questi episodi da allontanare e condannare . Fatti ignobili che devono portare ognuno di noi indipendentemente dal ruolo ricoperto, che possa essere politico o civico, alla necessità di continuare a ricordare e soprattutto spiegare alle nuove generazioni quanto la memoria di un orribile passato debba essere monito per il presente ed il futuro. Le scritte apparse all’interno del plesso “Rizzo Marino” sono il frutto di ignoranza, profonda ignoranza,che bisogna assolutamente combattere. In una giornata come quella di oggi, nella giornata della memoria, la Lega di Mazara lancia un appello alla cittadinanza: non restiamo indifferenti poiché è da questo che traggono forza gesti vili come le scritte a sfondo razziale lasciate all'interno di una delle scuole della nostra comunità. "Quel che è accaduto non può essere cancellato, ma si può impedire che accada di nuovo" Anna Frank.