Anche a Marsala lunedì riaprono le scuole (ma c'è tanta confusione)

28/01/2021 11:21:00

Anche a Marsala lunedì riaprono le scuole, come nel resto della Sicilia.

Secondo quanto riferiscono i dirigenti scolastici degli istituti superiori di Marsala, si stanno organizzando per il 50% in presenza e 50% in Dad, cioè con la Didattica a Distanza. In pratica, le classi si alteneranno, a settimane o a giorni. Alcuni istituti, purtroppo, devono fare i conti con la mancanza di spazi adeguati per il distanziamento.

Si attendono inoltre indicazioni dal Comune di Marsala per il nodo trasporti, per evitare l'affollamento dei bus, soprattutto per chi viene dalla periferia di Marsala. I dirigenti sono contrari all'idea dello scaglionamento, con ingressi alle 9 e uscite alle 15, perché per gli studenti i disagi sarebbero troppi.

Insomma, tanti nodi da sciogliere, ancora una volta. Si aspettano indicazioni più chiare da Comune e Regione, soprattutto per l'ennesimo screening di massa, che si dovrebbe tenere nel fine settimana.

