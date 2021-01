Trapani, è morta Bruna Vecchi Culcasi: imprenditrice e Cavaliere del lavoro

29/01/2021 10:30:00

Ieri si è spenta, all’età di 95 anni, la Signora Bruna Vecchi Culcasi, Cavaliere del lavoro. All’età di ventotto anni si trasferì in Sicilia per sposare un meridionale, il Dott. Francesco Culcasi di Trapani.

Ha iniziato la sua attività imprenditoriale nel 1953, avviando il primo nucleo di un allevamento avicolo in Valderice.

Negli anni successivi ha ampliato le proprie strutture realizzando diversi stabilimenti e integrandoli con impianti di mangimificio e incubatoio. Contemporaneamente ha introdotto criteri avanzati, passando ad allevamenti altamente specializzati con un mattatoio delle carni, destinandole alla grande distribuzione alimentare.

Contestualmente ha esteso la sua attività nel resto d’Italia e nel Nord Africa (Avicola Aurora SpA). Ha poi ampliato il suo campo imprenditoriale aggiungendo un allevamento di suini e ovini; parallelamente ha promosso un ampio programma di modernizzazione dell’azienda (Allevamenti Valderice).

Nello stesso arco di tempo si è rivolta allo sviluppo della sua attività nel settore lapideo fondando, nel 1962, un moderno opificio per la lavorazione del marmo estratto da cave siciliane di sua proprietà ed esportandolo in tutto il mondo (Aurora Marmi SpA).

Si è interessata, inoltre, all’industria del legno, dando vita ad un moderno impianto per la produzione di mobili e affini (Aurora Legnami Srl). Nel 1978 ha ricevuto l’investitura di Cavaliere del lavoro. Ha avuto interessi nella grande distribuzione: nel 1980 ha costituito una società in partnership con numerosi supermercati in tutta la Sicilia (Sivad SpA-Sigros Srl).

Nell’ultimo ventennio ha dato continuità ai canali d’investimento immobiliare, consolidando un parco di beni immobili di varie tipologie e destinazioni d’uso, facendo nascere una sorta di holding immobiliare con la partecipazione e cogestione in società di grande prestigio.

Inoltre ha esteso la sua attività in nuovi settori, come quello turistico/alberghiero e della produzione di energia da fonti rinnovabili, realizzando numerosi campi fotovoltaici. I figli Piero e Roberto, assieme alle nuore Valeria e Liliana e i nipoti: Bruna, Monica, Francesco e Marina, hanno dato comunicazione che i funerali si terranno sabato alle 10.30, presso la Cattedrale di Trapani.