  Torna il Premio Scuola Digitale in provincia di Trapani

29/01/2021 09:25:00

Torna in provincia di Trapani il Premio Scuola Digitale, un’iniziativa del Ministero dell’Istruzione e coordinata sul territorio dal Liceo “Pascasino” di Marsala, Scuola Polo del progetto.

Un percorso che è già in fase operativa e che porterà entro la fine di aprile all’evento finale in cui verranno decretati i vincitori del Premio.

Il Premio Scuola Digitale punta a promuovere l’eccellenza e il protagonismo delle scuole italiane nell’apprendimento e nell’insegnamento. Il tutto mettendo al centro dei progetti l’utilizzo delle tecnologie digitali e l’interscambio delle esperienze di didattica innovativa.

Le scuole del territorio potranno candidare i progetti e le iniziative, svolte nell’ultimo biennio o in corso di svolgimento, che facciano emergere modelli innovativi e buone pratiche di didattica digitale, anche extracurriculare, in grado di produrre un significativo impatto sull’apprendimento delle competenze digitali. Competenze che dovranno essere messe in pratica con la produzione di contenuti digitali da parte di studentesse e studenti che saranno i protagonisti del Premio.

Un appuntamento che acquisisce ancora più valore in un’epoca in cui studenti e docenti hanno implementato le proprie competenze digitali.

La competizione è rivolta alle scuole del primo e del secondo ciclo. Per le due sezioni il premio sarà del valore di mille euro per ciascuna istituzione scolastica vincitrice, da utilizzare per lo sviluppo del progetto premiato. Per i progetti delle scuole che si classificheranno al secondo e al terzo posto di ciascuna sezione del Premio sono previsti premi consistenti in dispositivi digitali per la didattica.

La candidatura dovrà essere inoltrata entro il 25 febbraio su portale ministeriale, l’evento finale si terrà in streaming entro il 30 aprile 2021.

Il percorso che porterà alla finale del Premio Scuola Digitale è già cominciato ed è in piena fase operativa. Venerdì 29 gennaio, infatti, si terrà il primo incontro in videoconferenza tra le istituzioni scolastiche del territorio.