Coronavirus, scendono ancora i nuovi contagi in Sicilia (846). I dati di oggi

30/01/2021 19:19:00

Con 846 nuovi positivi, dato più basso nelle ultime due settimane, scendono ancora i nuovi contagi in Sicilia e scende anche il rapporto tra positivi e tamponi effettuati che è del 3,4%. I tamponi tra molecolari e rapidi sono 25.521.

Sono 35 invece i decessi, dato che porta il totale a 3.443. Contuinuano a scendere i ricoveri in terapia intensiva sono 208 (-3 rispetto a ieri) e in regime ordinario (-28 nelle ultime 24 ore). Sono 2.210 i guariti oggi, mentre ieri era stato raggiunto il record con 2.816 guariti.

La distribuzione nelle province vede Catania con 200 casi, Palermo 328, Messina 85, Trapani 69, Siracusa 51, Ragusa 34, Caltanissetta 30, Agrigento 38, Enna 11.

In Italia sono 12715 i nuovi casi Covid nelle ultime 24 ore, in calo rispetto ai 13.574 di ieri. I tamponi sono 298.010, in incremento di 29.260, e il tasso di positività è anche oggi in lieve diminuzione, da 5% a 4,3%.ù

Sono ancora tanti purtroppo i decessi, oggi si registrano 421 vittime contro i 477 di ieri, per un totale da inizio epidemia pari a 88.279. Migliorano anche a livello nazionale i ricoveri, con le terapie intensive che sono 52 in meno, con 132 ingressi giornalieri (ieri 148), e scendono a 2.218 in tutto, e i ricoveri ordinari che calano di 299 unità (ieri -381), portando il totale attuale a 20.098. In Italia in questo momento ci sono 463.352 (in calo di 4.472); in isolamento domiciliare sono in 441.036 (ieri 445.157).