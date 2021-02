Marsala, ripetitori Wi-fi in bella vista sulla facciata di Palazzo VII Aprile

03/02/2021 15:20:00

Antenne Wi-fi in bella vista sulla facciata di Palazzo VII Aprile a Marsala.

Una ditta ha installato queste mini antenne per la trasmissione dati sul palazzo pubblico più importante della città. Va bene la tecnologia, va bene l'efficienza della rete, che deve servire chi in zona si connette, magari anche per lavoro, ma il palazzo in questione non è un edificio qualunque e non è un edificio privato.

Si trova nel cuore della città e d è anche un po' il simbolo stesso della città per i visitatori. Installare questi ripetitori in totale dispregio al sito che rappresenta sicuramente un bene culturale per la città di Marsala, appare incomprensibile.

Un nostro lettore, Angelo, oltre ad inviarci le foto e ad esprimere il suo rammarico, ci dice di aver fatto una segnalazione alla Soprintendenza ai Beni Culturali di Trapani per saperne qualcosa in più su quanto installato a Palazzo VII Aprile.