Dalla pubertà alla menopausa, il ginecologo è il medico che più assiste la donna durante la sua vita

La prevenzione resta tutt'oggi sicuramente l'azione più importante al quale mira ciascun medico. Cioè “controllare” periodicamente il paziente sano affinché mantenga il suo stato di salute. Tra gli inviti più importanti rivolti alla donna è, pertanto, quello di effettuare il check up ginecologico annuale con visita, ecografia e pap test anche in assenza di sintomi, per ridurre la possibilità che si sviluppi una determinata patologia.

Insieme ad un corretto stile di vita quotidiano, che può comprendere alimentazione sana, attività fisica e riduzione dello stress, la prevenzione ginecologica rimane lo strumento più importante a tutela della salute di ogni donna. È quindi molto importante che ognuno di noi provveda, tramite esami semplici e poco invasivi, a ridurre la possibilità che una determinata malattia si verifichi o, qualora si verificasse, ad agire prima possibile per la risoluzione della stessa.

Il ginecologo rappresenta un medico che assiste la donna in tutte le fasi della sua vita, dalla pubertà fino alla menopausa. A tal fine vi segnaliamo l'opportunità di prenotare il 9 febbraio presso il Centro Salute – Medical Center una visita di controllo. In tale data è fissata una giornata di screening ginecologico, che consiste nella visita ginecologica, nel pap test e nell’ecografia, che insieme riescono a fornire un quadro completo dello stato di salute dell’apparato riproduttore della donna.

