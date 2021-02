Il nuovo numero di IDEEinVOLO, il giornalino scolastico del "Pertini" di Trapani

03/02/2021 12:20:00

Pubblicato il nuovo numero di IDEEinVOLO, il giornale d’Informazione e Cultura dell’Istituto Eugenio Pertini di Trapani, guidato dalla Dirigente Maria Laura Lombardo. Una nuova veste grafica, progettata e disegnata dal Maestro Nicola Accardo, vede quaranta pagine ricche e colorate che testimoniano l’impegno della Scuola, come agenzia educativa e presidio di Legalità, nel territorio, Sant’Alberto-Fontanelle Sud, ove la scuola insiste.

Tante le attività creative e di riflessione, svolte da settembre ad oggi e alcune realizzate nello scorso anno scolastico, interrotto bruscamente dalla pandemia. Il Giornalino ha ricevuto due riconoscimenti nazionali, al Premio Miglior Giornalino Scolastico “Carmine Scianguetta”, nell’anno scolastico 2018/2019, classificandosi terzo e lo scorso anno scolastico 2020/2021, classificandosi al secondo posto, sezione carta stampata, nella XX edizione del Concorso, ideato e portato avanti dall’IC “Don Milani”, di Manocalzati, in provincia di Avellino. Questa la motivazione del Premio 2020: “Nel Giornale Idee in volo si gusta la particolare tecnica narrativa. I temi al centro del giornale vanno dall’educazione alla parità tra i sessi, al rispetto delle differenze, alla risoluzione non violenta dei conflitti tra i rapporti interpersonali. Dalla prevenzione della violenza contro le donne, dal contrasto alle discriminazioni nel mondo digitale, ad articoli legati alla vita scolastica. Gli autori hanno dimostrato un impegno attivo e concreto, imprimendo un risultato importante nella sensibilizzazione di chi legge.” Il giornale nasce dalla progettazione della didattica laboratoriale, attivata nel curricolo scolastico dell’Istituto. I contenuti del giornalino provengono dal contributo degli studenti e delle studentesse dei tre ordini di scuola e dei vari docenti: cronaca, interviste, reportage, scrittura creativa, disegni, progetti e testimonianze. Il tutto narra la ricchezza delle attività, della comunità scolastica. La redazione attualmente è formata dagli alunni e dalle alunne delle classi prime, seconde e terze della scuola secondaria di primo grado.

www.icpertinitrapani.edu.it A capo della redazione, l’alunna Giorgia Virzì e come vice l’alunno Cristian Tobia. Così commenta la Dirigente Maria Laura Lombardo:-Emozionante scorrere le pagine del nostro giornalino scolastico, una sintesi di sentimenti, lavoro appassionato ed impegno profuso. Un fermento di idee laboriose che trovano sostanza nella possibilità lasciata ai ragazzi di esprimersi e di rielaborare in modo creativo e personalizzato quanto appreso a scuola. Le conoscenze assimilate all'interno del contesto scolastico diventano sempre strumenti per interpretare la realtà in cui si vive e per creare relazioni sane mirate al rispetto delle regole e della persona. Un lavoro di squadra articolato ed armonioso che mira ad educare ogni piccolo cittadino e che sprizza energia ed entusiasmo ad ogni parola.-

Sia questo nuovo numero che i numeri realizzati precedentemente sono disponibili sul sito istituzionale www.icpertinitrapani.edu.it. Buona lettura!