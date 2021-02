Marsala: la storia di Andrea, la sclerosi multipla e la passione per le api

04/02/2021 22:00:00

Un apicultore quasi per caso e per necessità, diventato uno dei massimo esperti di veleno di api, usato come un antinfiammatorio naturale. Andrea Licari, marsalese di 43 anni, è un informatico che nel 2007 scopre di essere affetto a sclerosi multipla dopo due strane cadute.

A gennaio del 2008 ha la conferma della malattia e inizia le cure con il ricovero al "Bonino Pulejo di Messina". Terapie pesanti sia per il corpo ma anche per il morale. Andrea non si abbatte e la passione per il web lo porta alla scoperta delle api e del loro veleno in grado di alleviare i dolori.

Da quel momento approfondisce la sua conoscenza del mondo delle api, prova su se stesso il veleno come medicina naturale che riesce ad alleviare i suoi dolori e tramite alcuni esperti apicultori, la passione per questo straordinario insetto che cresce sempre più, e la necessità di avere diverse famiglie d'api lo hanno portato ad avere a curare ben dieci alveari, e anche se in sedia a rotelle diventa un conoscitore del mondo delle api, del miele, della pappa reale, della cera d'api e soprattutto del "veleno".

Oggi Andrea ha anche un sogno quello di realizzare un apiario didattico che sta cercando di realizzare grazie un apiario didattico e senza barriere che sta cercando di fare grazie alla campagna di crowdfunding tramite il sito www.biopassioni.it.