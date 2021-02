Marsala, scrive Giovanni che chiama la polizia municipale e gli chiudono il telefono in faccia...

04/02/2021 12:27:00

Egr. Direttore buongiorno,

Sono un libero professionista che abito nella zona sud di Marsala e avendo lo studio in centro sono costretto a viaggiare quattro volte al giorno.

Poco fa mi sono permesso di contattare la Polizia Municipale spiegando che arrivare a Marsala dalla zona sud sta diventando davvero impossibile: la via Vecchia Mazara è allagata da circa una settimana e questa volta non a causa delle piogge; il lungo mare, oltre ad essere pericoloso per natura, è al buio e a tratti anch'esso impraticabile; la via Mazara è ridotta a un colabrodo, come del resto quasi tutte le strade di Marsala, in particolare all'incrocio con la via Lipari il manto stradale è pericolosamente sconnesso.

Mi sono anche permesso di far notare che in via Ogliarello, in pieno centro storico, sono posteggiate due auto in disuso da circa 2 anni, una delle quali restringe notevolmente il passaggio.

Sa quale è stata la risposta?

Mi hanno chiuso il telefono in faccia!!!

Vergogna! Siamo in mano a degli incompetenti, a gente frustrata e ignorante che facendosi forte delle restrizioni del momento, causa Covid, sa solo infliggere multe assurde.

So che questa comunicazione non produrrà alcun effetto ma scriverLe è stato l'unico modo per far conoscere a tutti in mano a chi abbiamo messo la nostra bellissima città di Marsala.

Giovanni