Coronavirus, la mappa dei contagi del 5 Febbraio: aumentano i morti, calano i ricoveri 

05/02/2021 19:03:00

Continua la discesa dei contagi Covid in Sicilia. L'ultimo dato che conferma il rallentamento dell'epidemia è quello del Rt puntuale: in Sicilia è sceso allo 0,73, uno dei più bassi in tutta Italia.

Il report di oggi indica 616 nuovi positivi su 25.206 tamponi processati, con una incidenza di quasi il 2,5%, tasso che continua a scendere.

Tornano invece a salire le vittime: sono state 31 portando il totale a 3.634. Le persone attualmente positive scendono per la prima volta sotto quota 40mila: per la precisione 39.554, con un decremento di 1100 casi rispetto a ieri grazie a 1685 guariti. Anche negli ospedali continuano a diminuire i ricoveri che adesso sono 1.426; ovvero 47 in meno rispetto a ieri, ma scendono anche quelli in terapia intensiva che sono 182, 5 in meno. La distribuzione per provincia vede Palermo ancora in testa con 226 casi, Catania 151,Trapani 74, Messina 53, Siracusa 47, Agrigento 25, Caltanissetta 20, Ragusa 12, Enna 8.