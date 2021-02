Trapani, l'Istituto Pertini sceglie "BreakApp" per la merenda

05/02/2021 14:35:00

All’Istituto Eugenio Pertini di Trapani, guidato dalla Dirigente Maria Laura Lombardo, la scelta della merenda in classe si affida all’innovazione tecnologica, attraverso il progetto Breakapp.

Le nuove tecnologie diventano uno strumento prezioso per contrastare l’emergenza pandemica, diventando un vero e proprio strumento educativo e un servizio a disposizione delle scuole, per mantenere inalterate le abitudini degli studenti. L’Istituzione scolastica, ad indirizzo musicale, comprende circa 200 studenti e studentesse delle classi di scuola primaria e 150 per la secondaria di primo grado. Gli allievi del corso musicale utilizzeranno Breakapp anche per il pranzo, ordinando un pasto sano e vario e proseguendo le attività didattiche all’interno dell’Istituto. Inoltre, l’Istituto ha scelto di appoggiarsi a esercenti esterni che verranno individuati per prossimità e a cui verrà chiesto di rispettare alcuni standard. Va sottolineato che il livello richiesto da Breakapp non riguarda soltanto la qualità e la varietà del menù, imprescindibile per poter accedere alla convenzione, ma anche alcuni requisiti precisi circa il servizio, ovvero il rispetto dei tempi, l’ordine e la pulizia della consegna.

L’esercente che entrerà a far parte del servizio e che verrà agganciato al sistema, permetterà agli studenti, e ai genitori dei bambini più piccoli, di ricaricare il conto Breakapp. Si tratta di un conto personale che può essere ricaricato presso l’esercente e consentirà di ordinare in qualsiasi momento senza utilizzare soldi cash alla consegna. Infine per una migliore logistica della ricreazione, l’Istituto Pertini ha scelto di affidare al personale ATA il compito di consegnare la merenda. L’esercente, tramite Breakapp, riceve la lista di ordini già suddivisa per classi, il personale di riferimento per ogni piano, si recherà nelle diverse aule, consegnando gli ordini. Queste le parole della Dirigente Maria Laura Lombardo:"Una proposta quella di Breakapp in tendenza con i tempi, un’innovazione a cui l’istituto Eugenio Pertini non ha voluto sottrarsi. Bisogna saper accogliere le esigenze delle famiglie e garantire al territorio la possibilità di sperimentare forme nuove di ripresa economica. Un servizio che nel tempo ci permetterà anche di rigenerare con sani momenti di convivialità i break per il personale pendolare ed assicurare agli studenti dell’indirizzo musicale un pasto adeguato".