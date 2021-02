Sicilia, domani tornano in classe gli studenti delle superiori. Sono a casa da Ottobre 

07/02/2021 14:06:00

Sono a casa da Ottobre. Domani tornano in classe in Sicilia gli studenti delle scuole superiori, anche se solo al 50%.

A rientrare in aula infatti è il 50% della popolazione scolastica, percentuale variamente modulata: ci sono scuole che hanno scelto di dimezzare ogni classe, altre che hanno considerato il numero totale di alunni, altre ancora hanno scaglionato gli ingressi.

L’ordinanza della Regione Sicilia numero 11 del 30 gennaio 2021 ha previsto infatti il rientro di tutti gli ordini di scuola il 1° febbraio dopo lo stop della zona rossa, rinviando a lunedì 8 febbraio la circolazione degli studenti delle scuole secondarie di II grado, ferma restando la possibilità di poter svolgere in presenza i laboratori o di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. L’ordinanza

La decisione è stata determinata è emersa per proseguire per tutta la settimana con i tamponi per testare studenti e docenti in vista del rientro e soprattutto per prudenza da parte del Governatore Musumeci e dell’assessorato all’istruzione.

Per lunedì c’è grande attesa: gli studenti delle scuole secondarie II grado infatti hanno svolto le lezioni al 100% in didattica a distanza da fine ottobre. L’ordinanza del Governatore Musumeci aveva infatti anticipato quella nazionale del 4 novembre scorso, a causa di un rialzo dei contagi.