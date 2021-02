Tutto quello che cerchi in un mutuo lo trovi da FINECO Bank

08/02/2021 16:02:00

Personalizzazione, protezione, semplicità e assistenza: con Fineco hai tutto quello che desideri.

Più serenità per i tuoi progetti e con il Mutuo Fineco dormi sonni tranquilli tra le mura protette di casa tua. Inoltre, la Polizza Incendio e Scoppio è già inclusa gratuitamente (il costo è sostenuto interamente dalla banca, senza sorprese).

E aggiungendo la Polizza Mutuo Fineco ti assicuri anche in caso di eventi che riducono la capacità di rimborsare le rate del mutuo. Così puoi vivere i tuoi impegni senza preoccupazioni e garantire alla tua casa e alla tua famiglia tutta la tutela che meritano. Perché rischiare? Aggiungi serenità alla vita di tutti i giorni. Calcoli la rata e fai la richiesta del tuo mutuo direttamente online in totale autonomia.

E con il tracking online puoi seguire lo stato del processo di valutazione comodamente da casa tua. Oppure, se preferisci, puoi contattare un Personal Financial Advisor Fineco.

In ogni momento, uno specialista mutui dedicato sarà sempre a tua disposizione. Ti aiuterà e ti seguirà in tutte le fasi di richiesta e valutazione del mutuo fino alla stipula.

Il mutuo in parole semplici

Surroga

E' il servizio che permette di trasferire senza costi il mutuo (cd portabilità) da una banca ad un'altra banca, ottenendo un nuovo mutuo per un importo pari al debito residuo a condizioni di tasso più vantaggiose.

Spread

Lo spread è la maggiorazione, espressa in termini percentuali, applicata al parametro di riferimento (ad es. Euribor 3 mesi, IRS.) per determinare il tasso di interesse di un mutuo.

Euribor

E' un tasso interbancario, vale a dire il tasso di interesse al quale le banche prestano denaro ad altre banche. Viene utilizzato dalle banche come parametro di indicizzazione dei mutui a tasso variabile.

Istruttoria

E' la fase che permette alla banca di valutare la concessione del mutuo in base al merito creditizio e reddituale del richiedente del mutuo e alla qualità dell'immobile oggetto di garanzia.

Perizia

E' la relazione tecnica eseguita, nel corso dell’istruttoria del mutuo, da un tecnico specializzato che attesta alla banca il valore dell'immobile da ipotecare e la congruità con l'importo di mutuo richiesto.

