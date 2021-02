Sicilia, lutto nella scuola: è morta l'insegnate Maria Pia Mazzola 

08/02/2021 11:14:00

Lutto nella scuola siciliana: è morta nella notte l'insegnante Maria Pia Mazzola.

La donna era molto conosciuta a Capaci perché era insegnante di religione della scuola media “Biagio Siciliano”. E' morta a 63 dopo una terribile malattia,

Lascia il marito, Benedetto, e due figli: Serafina e Orazio.

Viene ricordata in queste ore come un'insegnante dalla grande professionalità e disponibilità, e dai suoi ex alunni come una professoressa che si faceva volere bene.

Questa mattina i funerali in Chiesa Madre, a Capaci, nel rispetto delle normative per il contenimento dell’emergenza sanitaria.