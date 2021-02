Come correggere le piccole imperfezioni del nostro corpo per piacersi di più

09/02/2021 09:01:00

La medicina estetica è una nuova branca medica, sviluppatasi solo in tempi recenti, finalizzata a migliorare il benessere psicofisico della persona, attraverso interventi non invasivi tesi a risolvere un inestetismo estetico. L’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) ha recentemente esteso il concetto di salute, definendo la medicina estetica come un mezzo per il raggiungimento della piena accettazione del proprio aspetto fisico. La medicina estetica, quindi, corregge gli inestetismi del corpo con metodi “soft”, intervenendo anche sui comportamenti errati del paziente sia in fatto di abitudini alimentari che di stile di vita. Pertanto, si pone ad un livello complementare e non alternativo rispetto alla chirurgia estetica, poiché si occupa di prevenzione e successivamente di correzione di piccoli difetti con mezzi non chirurgici.

Ma per effettuare tali trattamenti è sempre bene lasciarsi consigliare da un medico specializzato.

A tal proposito la Dott.ssa Cristiana Duranti, medico estetico da 22 anni, che sarà al Centro Salute – Medical Center di Marsala il 17 febbraio offrendo la propria consulenza gratuita, dice: “E’ una branca della medicina relativamente nuova, va molto tra le donne, ma è per tutti. Non va vista come un qualcosa che stravolge la fisionomia, malgrado quello che si vede in tv, ma come un qualcosa che aiuta a correggere le piccole imperfezioni del nostro corpo.”

