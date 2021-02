Il ritorno in classe delle scuole superiori a Marsala

09/02/2021 06:00:00

Ripartono le lezioni in presenza nelle scuole superiori in Sicilia, seppur con il 50% di didattica a distanza. Abbiamo fatto un giro per le scuole di Marsala.

"E' come se fosse il primo giorno di scuola per noi", ci dice una studentessa del quinto anno del Liceo "Pascasino". "La nostra vita si è confinata dietro ad uno schermo, è come se ci avessero tolto la libertà".

Importante il ritorno in presenza anche per l'Istituto Agrario-Alberghiero di Marsala, dove sono fondamentali le attività laboratoriali. "Speriamo che non ci sia l'ennesima beffa e ci dicano di richiudere, dopo tutti gli sforzi che abbiamo fatto".

Ecco com'è andata.