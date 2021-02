Coronavirus, Sicilia: aumentano i contagi, calano i ricoveri. 26 decessi 

11/02/2021 18:16:00

Crescono i contagi in Sicilia. Secondo i dati forniti dal Ministero della Salute i nuovi positivi salgono a 760 dai 695 di ieri. I tamponi effettuati sono stati 21.602 (meno rispetto ai 22.360 di ieri), determinando un indice di positività del 3,52%. Sono 26 i decessi che sono stati registrati nelle ultime 24 ore, in calo rispetto a ieri (-3).

I guariti oggi sono 1.666. Calano gli attualmente positivi, 932 persone in meno, determinando un numero complessivo di 36.655. Scendono lievemente i ricoveri nei reparti ordinari, 1.071 (-37), è di 1665 il numero di ricoveri in terapia intensiva, con 11 nuovi ingressi (ieri erano stati 7). In isolamento domiciliare ci sono 35.419 persone.

Per quanto riguarda i nuovi casi divisi per provincia in testa Palermo che con 374 registra quasi la metà dei nuovi contagiati. Poi Catania 104, Siracusa 85, Messina 66, Trapani 43, Caltanissetta 33, Agrigento 28, Ragusa 20 e Enna 7.