Scrive Paolo Salone, sul sito turistico del Comune di Trapani non aggiornato 

11/02/2021 16:48:00

Gentile direttore,

in merito all'articolo da voi pubblicato in data 09 febbraio 2021, con riferimento ai contenuti presenti all'interno del sito pubblicato all'indirizzo iovadoatrapani.it, riteniamo corretto fornire alcuni chiarimenti.

Il sito, ideato a giugno, viene pubblicato a luglio del 2020, allo scopo principale di proporre Trapani quale meta sicura per le prossime vacanze estive. L'idea, a partire dal nome, è proprio quella di ribaltare il concetto/invito "io resto a casa", che aveva caratterizzato i mesi invernali e la primavera. Con l'obiettivo chiaro di invitare a scegliere Trapani quale soluzione migliore possibile per restare anche "al sicuro" dal contagio.

Una scommessa vinta ed una strategia azzeccata, come dimostrato dall'andamento della stagione estiva a Trapani (nonostante la ressa e l'affollamento sulle nostre coste, l'epidemia si è arrestata per riprendere solamente a settembre, a stagione conclusa) e dagli ottimi risultati del sito sui motori di ricerca, che ha collezionato quasi 5000 visite dalla data di pubblicazione ad oggi.

Con buona pace di detrattori dalle competenze opinabili e al netto delle solite critiche espresse "per partito preso", sempre molto abbondanti sui social, il sito è stato anche "premiato" da google in modo del tutto gratuito e indipendente, senza dover ricorrere ad investimenti pubblicitari specifici.

Google ha infatti ritenuto di inserire nei riquadri/box in primo piano (chiamati snippet in primo piano, ritagli, ovvero risposte rapide tratte da siti web ritenuti pertinenti e autorevoli) i contenuti estrapolati dal sito per alcune specifiche parole chiave, anch'esse ritenute meritevoli di attenzione e visibilità. Tra queste "bonus vacanze trapani" ed "estate sicura trapani", come documentato dalle immagini fornite.

Di concerto con l'Amministrazione Comunale, è previsto un aggiornamento dei contenuti finalizzato ad attualizzare il sito e la strategia di comunicazione ad esso collegata. Si sta infatti valutando in che modo integrare/aggiornare i contenuti presenti in modo compatibile con l'evoluzione dell'epidemia stessa.

Il ritardo nell'aggiornamento è "voluto". Una scelta dovuta, in parte, alla volontà di attendere le prossime evoluzioni, consapevoli del fatto che potrebbero condizionare la strategia stessa - e in parte al fatto che la cosiddetta "finestra di prenotazione" delle prossime vacanze estive non si è ancora aperta, consentendoci pertanto qualche altra settimana di attesa.

Sperando di aver così contribuito a fugare ogni vostro dubbio, con l'occasione porgiamo i nostri cordiali saluti.

Dott. Paolo Salone,

responsabile commerciale Elite Island