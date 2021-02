Screening gratuito per la diagnosi dell’aneurisma dell'aorta addominale

11/02/2021 09:05:00

L'aorta è il principale vaso sanguigno del corpo, che va dal cuore, attraversa il torace fino a raggiungere l'addome, dove si divide per fornire sangue agli arti inferiori. Un aneurisma dell'aorta addominale (AAA) è una dilatazione (quindi un rigonfiamento) di una porzione del tratto addominale dell'aorta. In corrispondenza di tale rigonfiamento, l’aorta può indebolirsi col tempo e la forza della normale pressione sanguigna può causarne la rottura, provocando dolore intenso e un massiccio sanguinamento interno (emorragia).

La maggior parte dei soggetti con aneurisma dell'aorta addominale non presentano sintomi rilevanti. Spesso, gli aneurismi crescono lentamente e passano inosservati e in molti casi non si arriva al punto di rottura, ma in altri la dilatazione progredisce rapidamente e la rottura talvolta può essere anche fatale. Pertanto, la maggior parte degli aneurismi addominali viene diagnosticata durante semplici esami di routine.

Fra le diverse giornate promozionali indette dal Centro Salute - Medical Center, di cui abbiamo più volte parlato, il 17 febbraio è una giornata dedicata allo screening gratuito per la diagnosi dell’aneurisma della aorta addominale, perchè con la prevenzione, soprattutto per certi ambiti, si possono davvero salvare delle vite.

Una patologia così importante e subdola può essere identificata e trattata con un esame semplice e di breve durata: l’ecografia dell'aorta addominale.

I principali fattori di rischio sono:

- Fumo (il fattore di rischio più importante)

- Ipertensione

- Età avanzata (picco tra i 70 e gli 80 anni)

- Anamnesi familiare

- Sesso maschile

Per informazioni e prenotazioni:

Centro Salute - Medical Center: Corso Gramsci, 157 – 91025 Marsala TP

Tel: +39 (0923) 1855079 - Cell.: +39 329 854 8311

Sito internet: www.ilcentrosalute.it

Facebook: www.facebook.com/ilcentrosalute

Instagram: www.instagram.com/ilcentrosalute.it