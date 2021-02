Sabato al Panatletico la 29 GesanCom Fly Volley Marsala affronta Albaverde Caltanissetta

11/02/2021 18:12:00

Non ci sono attimi di pausa per le libellule dell'A29 GesanCom Fly Volley Marsala che dopo essere tornate, sabato scorso, sconfitte da Comiso, casa dell’Ardens, hanno affrontato una settimana intensa di preparazione alla quarta giornata del campionato di B2 nazionale femminile di Volley girone N/2. Al Panathletico, sabato 13 febbraio alle 18.00 si presenterà un avversario ostico che, anche se sconfitto da Terrasini nell'ultimo turno, ben si è mosso in questo inizio di stagione battendo proprio il Comiso alla prima partita e perdendo di misura contro la forte Nigithor nella seconda. L'Albaverde Caltanissetta di Francesca Scollo vanta un solido attacco con, tra le altre, Valeria La Mattina e Tania Marino difese dall’esperto libero Lorena Tilaro che di certo proveranno a

rendere dura la vita alle biancoazzurre in terra lilibetana.

Lucio Tomasella, coadiuvato dal secondo Oriana Bertolino e dall’Assistant Manager Andrea Albione, per questo terzo appuntamento casalingo, in settimana, ha registrato i meccanismi offensivi e difensivi al fine di affrontare al meglio le ospiti nissene e con lo spirito di ripetere la vittoria dello scorso anno nell'esaltante campionato di serie C.

"In settimana la squadra ha metabolizzato il passo falso avuto contro Comiso - dichiara Andrea Albione - C'è grande voglia di rivalsa, determinazione e rabbia. Il mix giusto per affrontare la sfida di sabato contro l’Albaverde. Non è il momento di abbattersi, ci fidiamo delle nostre atlete e contiamo già da sabato, tra le mura amiche, di riprendere il cammino da dove lo avevamo lasciato”.

Sarà possibile seguire la diretta video della partita sulla pagina facebook della Fly Volley Marsala con il commento di Oreste Pino Ottoveggio.