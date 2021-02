E' ufficiale: la Sicilia diventa gialla da domenica 14 Febbraio

12/02/2021 14:24:00

E' ufficiale: la Sicilia diventa "gialla" da domenica prossima, 14 Febbraio. Lo ha stabilito poco fa il Ministro della Salute Speranza.

In zona gialla bar e ristoranti aperti fino alle 18 (asporto nei ristoranti fino alle 22), negozi aperti, coprifuoco dalle 5 alle 22, spostamenti vietati tra le regioni gialle (con l'eccezione delle second case) ma ci si può spostare tra i comuni della stessa regione.

L'Rt medio nazionale sale ma resta ancora sotto 1, cioè la soglia considerata critica. Questa settimana il dato arriva a 0,95 ( contro lo 0,84 della scorsa settimana e pure di quella precedente. Gli esperti temono si tratti del preludio a una ripresa dell'epidemia, trainata anche dalle varianti.

Toscana, Provincia di Trento, Abruzzo e Liguria passano in arancione. E si aggiungono a Umbria e provincia di Bolzano che poi sono state messe in rosso in tutto e in parte. La Sicilia diventa gialla.

Al momento si contano 17 Regioni gialle.

In giornata arriveranno poi le decisioni del Consiglio dei ministri, l'ultimo del governo uscente. E arriverà la firma sul decreto legge, che sembra ormai certo, per prorogare al 5 marzo il blocco degli spostamenti tra le Regioni. La misura, sostenuta dai ministri della Salute Roberto Speranza e degli Affari regionali Francesco Boccia, è caldeggiata dalle Regioni che però chiedono che nel nuovo Dpcm si valuti la possibile riapertura graduale di cinema, palestre e teatri. Tutti temi già sul tavolo, ma su cui si pronuncerà il nuovo esecutivo.