Marsala, è morto Gaspare Licari: ha fatto tanto nella ristorazione

13/02/2021 08:12:00

Il suo nome è legato a Marsala al mondo della ristorazione. E' morto Gaspare Licari. Aveva 89 anni, e per decenni è stato uno volti più noti a Marsala nel mondo dei bar e della ristorazione.

Senza di lui oggi non ci sarebbe il più noto bar di Marsala, il Juparanà. E' sua infatti l'idea di aprire un bar in Piazza Francesco Pizzo, accanto l'Inam, che poi il figlio Filippo prende in gestione rilanciandolo e rinnovandolo con lungimiranza e la stessa passione del padre.

I funerali saranno celebrati oggi alle 16 ai Salesiani.

***

All'amico Filippo Licari e alla sua famiglia le condoglianze della redazione di Tp24.