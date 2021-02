Marsala, è morto Michele Lusseri

15/02/2021 18:04:00

E' morto Michele Lusseri. Aveva 64 anni, e da tempo era malato. Commerciante, aveva conosciuto alterne fortune (l'apice lo raggiunse con il suo negozio di abbigliamento per l'infanzia) prima di aprire un centro scommesse in Via Abele Damiani, in pieno centro.

Lusseri era noto anche per essere stato il primo presidente dell' associazione antiracket di Marsala, nel 2001. Associazione dall'attività inesistente, come più volte abbiamo raccontato su Tp24, e che ha visto Lusseri alla guida per diversi anni. Con lui, tramite l'avvocato Giuseppe Gandolfo, cominciò quel triste meccanismo della costituzione "in serie" come parte civile nei processi per mafia ed estorsione.

I funerali si terranno a Marsala, martedì 16 febbraio, alle16.30, alla Chiesa Maria Santissima Addolorata.