Scrive Vito Reina, sulla gestione diretta dei siti archeologici a Marsala

16/02/2021 11:00:00

Riceviamo e pubblichiamo una lettera di Vito Reina, indirizzata al sindaco di Marsala Massimo Grillo, sulla gestione diretta dei siti archeologici.

Egregio Signor Sindaco Massimo Grillo, le espongo un tema che di fatto è di semplice soluzione. Già nel 2018, ho proposto un atto di indirizzo approvato in una riunione Meetup, e presentato dal portavoce del Movimento 5 Stelle in consiglio comunale ed approvato all'unanimità in data 18 Luglio 2018, riguardante l’attivazione di un protocollo d'intesa per la gestione diretta da parte del Sindaco dei siti archeologici della Città di Marsala.

Pertanto oggi in occasione del suo incontro con la Dottoressa Parrinello Neo direttrice del parco archeologico di Marsala, ripubblico nella certezza che venga attenzionato dagli organi preposti quanto già a suo tempo esplicitato ed approvato. Signor Sindaco, anche nella Sua qualità di dirigente di tutte le funzioni Amministrative che riguardano la popolazione ed il suo territorio al fine di curarne gli interessi e proporne lo sviluppo (Articolo 13 del T.U.E.L) relativamente ai settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, come previsto all’articolo 3 comma 2 del TUEL, decreto legislativo 18/08/2000 n.267 e facenti parte delle cosiddette funzioni proprie del Sindaco; si chiede di stipulare un protocollo d’ intesa con la Regione Siciliana (Assessorato regionale ai Beni Culturali), per la gestione diretta dei siti Archeologici della Città di Marsala oggi poco fruibili con la collaborazione verificata di Privati OLUS – NO PROFIT .

La legge c’è e si chiama “Legge Regionale 7 Giugno 1994 n.22 fortemente voluta dalla purtroppo deceduta Assessore ai BB.CC Anna Maria Sgarlata, intitolata “Norme sulla valorizzazione dell’attività di volontariato, pubblicata sul bollettino Ufficiale della Regione Siciliana n.28 dell’8 Giugno 1994, approvata dal Consiglio Regionale e promulgata dal Presidente della Giunta Regionale. In particolare l’articolo 10 della stessa legge, individuato con il titolo "CONVENZIONI" prevede che tra la Regione, gli Enti locali e gli Enti pubblici istituzionali e territoriali della Regione, possono nell’attuazione delle proprie finalità, essere stipulate convenzioni con organizzazioni di volontariato per lo svolgimento di servizi che non abbiano carattere sostitutivo di quelli di competenza degli stessi enti. I volontari saranno impegnati nell’opera di fruizione e valorizzazione a supporto dell’attività dei lavoratori dipendenti, preposti al servizio di custodia e di fruizione presso musei, siti e parchi della Città. Di fatto il privato Onlus, gestirà la fruizione ed il decoro dei siti archeologici con la supervisione dell’Ente Comune di Marsala e si autofinanzierebbe tramite la vendita di gadget, organizzazione di sagre ed eventi, organizzazione di serate e spettacoli in tema nei siti archeologici con cene storiche in costume e percorsi sensoriali con degustazioni a basso costo di prodotti tipici dell’epoca di riferimento come ad esempio, piatti e profumi dell’antica Lilybaeum. Altri modi di autofinanziamento, possono essere individuati in: 1)Vendita prodotti editoriali e oggettistica - 2)Accoglienza e informazione - 3 )Biglietteria inclusa prenotazione e prevendita - 4)Controllo accessi e deposito bagagli - 5)Noleggio audioguide - 6) E-commerce e gestione sito internet - 7)Assistenza didattica e laboratori didattici - 8)Servizi di pulizia e igiene ambientale - 9) Servizi di conduzione e manutenzione ordinaria di impianti e attrezzature - 10) Servizio di caffetteria - 11) Progettazione e realizzazione editoriale - 12)Progettazione e realizzazione oggettistica - 13) Marketing, pianificazione attività e comunicazione con ovvie ricadute positive sull’afflusso dei visitatori. - 14)Progettazione ed organizzazione, realizzazione di eventi e mostre. I ricavi provenienti dalla vendita dei biglietti d’ingresso, verrebbe trattenute dall'Ente Parco di Marsala in quanto già dichiarato autonomo. Di contro ci sarà l’impegno da parte dell'Assessorato Regionale ai BB. CC e del Comune di Marsala di pubblicizzare il più possibile i beni ceduti in gestione tramite un sito internet in lingua inglese ed accordi con tour operator nazionali ed esteri. La città di Marsala è sinonimo di bellezza, arte, storia e cultura ed innumerevoli sono le testimonianze del passato e delle civiltà che si sono susseguite raccolte in musei, siti archeologici ed edifici che fanno parte del panorama del nostro territorio. Le bellezze e le ricchezze archeologiche si possono e si devono sfruttare ai fini dell’incremento del turismo per dare ai nostri giovani, maggiori opportunità di lavoro e non costringerli a migrare, lasciando a Marsala il loro cuore, la loro famiglia, le loro tradizioni. Le bellezze di Marsala sono rinomate in tutto il mondo e da tutto il mondo arrivano visitatori affamati delle nostre meraviglie archeologiche. Questa nostra miniera d’ORO, rappresentata da tutte le bellezze presenti nei nostri siti archeologici e nei nostri musei non e’ stata mai sfruttata come merita. Questa nostra miniera d’ ORO chiamata TURISMO, può e deve diventare la prima attività produttiva e occupazionale della città di Marsala. Già nel 2018 quando pubblicai questo articolo su "Itaca Notizie" nel timore che tale iniziativa potesse portare giovamento al M5S, in tanti si attivavavano per organizzare eventi musicali, pulizie straordinarie e quant'altro. Quanto sopra descritto è stato certamente un successo perché i validi obiettivi raggiunti o da raggiungere per il bene dei cittadini e la crescita della nostra Marsala non hanno colore politico, anche se indubbiamente si potrà solo affermare che il virus e la scintilla iniziale è stata innescata dall'attivista del M5S in quanto relatore della presente e componente della commissione territorio ed ambiente del Meetup di Marsala. Signor Sindaco Grillo, in quella occasione ho raggiunto l'obiettivo, cioè rendere politicamente interessante il Parco Archeologico ma ancora dobbiamo stipulare una convenzione con una ONLUS NO PROFIT e questo obiettivo spero lo possa raggiungere lei. Dimenticavo, l’operazione e’ a costo zero.

Vito Arcangelo Reina - Attivista Storico del Meetup del Movimento 5 Stelle di Marsala