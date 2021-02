Trapani, è morto Umberto Pace: il commerciante con la passione per l'arte 

17/02/2021 08:29:00

Lutto a Trapani. E' morto, ieri sera, Umberto Pace. Aveva 84 anni e da tempo era malato. Il decesso è avvenuto all'ospedale Sant'Antonio Abate dove era ricoverato. Commerciante, Umberto Pace era assai conosciuto in città anche per la sua attività politica e sindacale. Fu presidente della Confersercenti.

Umberto Pace, che aveva anche la passione per la pittura, aprì il suo primo atelier in via Torrearsa nella zona del centro storico e si è sempre battuto per il rilancio e la valorizzazione della Trapani vecchia.